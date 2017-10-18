Долой покорность женщин. Уникальная фотосессия, которая перевернула привычное представление о равенстве полов (Фото)
2017-10-17 08:18
Долой покорность женщин. Уникальная фотосессия, которая перевернула привычное представление о равенстве полов (Фото)
Мировой бренд Suistudio создал уникальную фотосессию, которая перевернула все представления о мужчине и женщине!
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Несмотря на огромный прогресс в вопросе гендерного равенства, многие женщины все равно не довольны той ситуацией, которая сложилась в мире, передает Rus.Media. Мировой бренд Suistudio создал уникальную фотосессию, которая перевернула все представления о мужчине и женщине! Долой покорность женщин – очевидно, именно таким лозунгом вдохновлялись создатели этих снимков. Вице-президент компании Кристина Барричелли объяснила это тем, что долгие годы реклама прививала образ покорной женщины. Теперь пришло время изменить это! Хотя многие пользователи сети не оценили такую фотосессию…