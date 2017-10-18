Долой покорность женщин. Уникальная фотосессия, которая перевернула привычное представление о равенстве полов (Фото)

despravda | 18.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-17 08:18

Долой покорность женщин. Уникальная фотосессия, которая перевернула привычное представление о равенстве полов (Фото)
Мировой бренд Suistudio создал уникальную фотосессию, которая перевернула все представления о мужчине и женщине!

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+

Несмотря на огромный прогресс в вопросе гендерного равенства, многие женщины все равно не довольны той ситуацией, которая сложилась в мире, передает Rus.Media. Мировой бренд Suistudio создал уникальную фотосессию, которая перевернула все представления о мужчине и женщине! Долой покорность женщин – очевидно, именно таким лозунгом вдохновлялись создатели этих снимков. Вице-президент компании Кристина Барричелли объяснила это тем, что долгие годы реклама прививала образ покорной женщины. Теперь пришло время изменить это! Хотя многие пользователи сети не оценили такую фотосессию…

Похожие записи

Об авторе

despravda