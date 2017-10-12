Докладчик ПАСЕ по вопросам Украины подал в отставку

despravda | 12.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-12 13:19

Докладчик ПАСЕ по вопросам Украины подал в отставку
Аксель Фишер был спецдокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Украины.

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Аксель Фишер был спецдокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Украины.

В отставку подал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Аксель Фишер, который был спецдокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Украины.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает интернет-издание Rus.Media .

“Глава крупнейшей группы ПАСЕ группы Европейской народной партии Аксель Фишер ушел в отставку. Большие изменения в ПАСЕ”, – написал Гончаренко.

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