Докладчик ПАСЕ по вопросам Украины подал в отставку
12.10.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-10-12 13:19
Докладчик ПАСЕ по вопросам Украины подал в отставку
Аксель Фишер был спецдокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Украины.
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Аксель Фишер был спецдокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Украины.
В отставку подал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Аксель Фишер, который был спецдокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Украины.
Об этом в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает интернет-издание Rus.Media .
“Глава крупнейшей группы ПАСЕ группы Европейской народной партии Аксель Фишер ушел в отставку. Большие изменения в ПАСЕ”, – написал Гончаренко.