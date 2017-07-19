Доказано: развитие диабета провоцирует не сахар, а другой популярный продукт
Группа японских ученых в городе Осаке на основе проведенных исследований пришла к выводу, что блюда из картофеля, при частом их употреблении, могут провоцировать развитие диабета второго типа. Лица, которые в течение недели едят 7 порций картофеля, имеют на 33% выше риск развития сахарного диабета в сравнении с теми, кто
за семь дней лишь раз ест блюдо из картофеля.
Ученые проанализировали образ жизни той категории пациентов, у которых за последнее время было диагностировано это заболевание. Так выяснилось, что диабет по большей части обнаруживают у лиц, которые в ежедневном рационе предпочитают картофеля. Не имеет значения, в каком именно виде.
Исао Мураками, доктор медицинских наук, заявляет, что после проведения анализа десятков тысяч данных стало известно следующее, – частое употребление картофеля может привести к диабету второго типа. Об этом пишет invaders.com.ua. К категории вредных продуктов картофель отнесли через мост большого количества крахмала. Кроме того, в ходе исследования было выявлено, что крахмал в горячей картошки
организм усваивает намного быстрее.
Врачи рекомендуют отказываться от ежедневного употребления этого продукта, заменив его цельными злаками. Это позволит на 12% снизить риск развития
неизлечимого заболевания.