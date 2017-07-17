Доказано: этот напиток защитит от рака
17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Кофе снижает риск преждевременной смерти – к такому неожиданному выводу пришли ученые. И констатировали, мол, умеренное потребление этого напитка, уверяют они, способствует снижению риска смерти от рака и болезней сердца, положительно влияет на работу печени и укрепляет иммунитет.
Результаты первого исследования, в котором приняли участие более 521 тысяч человек,
обнаружили, что чем выше было потребление кофе, тем ниже риск умереть от рака, инсульта, болезней сердца и проблем с кровообращением.
Также, дополнительно проведя обследование 14 тысяч человек, исследователи установили, что у любителей кофе лучше состояние печени и работа иммунной системы, пишет www.vectornews.net.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым