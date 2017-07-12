Доказано: это приятное занятие защищает мужчин от рака простаты
12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Исследователи из Гарвардского университета обнаружили занятие, которое защищает мужчин от развития рака простаты. Для этого нужно регулярно заниматься сексом, такой вывод был сделан после обследования 32 тысяч добровольцев.
Выяснилось, что при условии регулярного ведения половой жизни рак простаты развивается на 33 % реже, по сравнению с менее сексуально активными участниками исследования. Специалисты предполагают, что такая зависимость объясняется очищением организма от токсинов, что происходит на фоне частых половых актов.
“21 и больше семяизвержение на месяц может защитить мужчин от рака простаты”, – заявили авторы исследования. О таком сообщает www.tenews.org.ua.