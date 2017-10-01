Договор подписан: Центрэнерго закупит 700 тыс. т антрацита в США
2017-07-31 17:59
Договор подписан: Центрэнерго закупит 700 тыс. т антрацита в США
Центрэнерго заключила с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку 700 тыс. т угля антрацитовой группы.
Компания Центрэнерго заключила с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до конца 2017 г. 700 тыс. т дефицитного угля антрацитовой группы. Об этом заявил руководитель компании Центрэнерго Олег Коземко во время презентации контракта в посольстве США в Киеве, передает Rus.Media.
“В штате Пенсильвания мы посетили пять крупных угледобывающих предприятий. Мы провели переговоры с этими предприятиями. И лучшее предложение было получено от Xcoal… Контракт подписан на поставку 700 тыс. т угля до конца этого года”, – сказал Коземко.
По его словам, первые 85 тыс. т должны прибыть в порт “Южный” в начале сентября.
“В конце сентября прибудут следующие 125 тыс. т. Мы ожидаем прибытие одного-двух судов каждый месяц”, – сказал он.
Отвечая на вопрос о цене топлива, руководитель Центрэнерго отметил, что стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, добавив, что цена угля первой поставки составляет $113/т.
“Весь уголь пойдет на Трипольской ТЭС”, – уточнил Коземко.
Представитель американской компании Xoal Эрни Трешер отметил, что его компания является крупнейшим экспортером угля из США. “Это первый случай, когда энергетический уголь будет поступать из США в Украину”, – сказал он.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина закупит в США минимум 2 млн т угля.