Дочь Михаила Добкина вызвало обсуждение в Сети пикантным фото
2017-10-14 11:59
Дочь Михаила Добкина вызвало обсуждение в Сети пикантным фото
Алла Добкина, которая является дочерью нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина поделилась соблазнительным снимком.
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23-летняя Алла Добкина выложила на свою страницу в Instagram фото, на котором она позирует в кружевном корсете черного цвета, передает Rus.Media.
Пикантный наряд дочери народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина подчеркнул ее пышную грудь.
Девушка заметила, что данный снимок предназначен только для тех, кому уже есть 18.
Подписчики Аллы отметили, что фотография довольно провокационная, но и выразили восхищение красотой Добкиной.
“Опять будет скандал“, “Секс-бомба! Аллусь, держись!“, “Шикарня“, – написали фолловеры.