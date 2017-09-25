Дочь жестоко зарезала отца-вратаря сборной СССР по хоккею Толмачева и 30 суток прятала труп от полиции
2017-09-24 20:39
Дочь жестоко зарезала отца-вратаря сборной СССР по хоккею Толмачева и 30 суток прятала труп от полиции
Шокирующее убийство в Москве.
В России скончался от нанесенных ножевых ударов известный хоккеист Виктор Толмачев, в свое время он играл за сборную СССР в качестве вратаря. Основная подозреваемая в убийстве своего отца является дочь бывшего спортсмена, которую уже арестовала полиция.
Об этом извещает “Rus.Media”.
Полиция нашла прогнившее тело хоккеиста в его личной квартире в Москве. О смерти чемпиона СССР полицейские узнали совершенно случайно. Дело в том, что бывшая жена Толмачева пошла в милицию и заявила, что ее муж уже больше 7 дней не отвечает на ее звонки.
После ее заявления один из полицейских направился в квартиру, где прописан экс-хоккеист.
Дверь в апартаменты открыла дочь спортсмена, которая заявила, что ее папа на данный момент уехал в Украину, куда он иногда ездит, чтобы подлечиться.
Но сотрудник полиции “унюхал” странный запах, который шел из соседней комнаты, и он заявил, что должен проверить жилье.
Войдя в квартиру, страж порядка увидел тело которое начало гниения, и было накрыто брезентом.
Отметим, Виктор Толмачев был назван чемпионом Советского Союза в 1963-1966 годах.