Дочь жестоко зарезала отца-вратаря сборной СССР по хоккею Толмачева и 30 суток прятала труп от полиции

despravda | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-24 20:39

Дочь жестоко зарезала отца-вратаря сборной СССР по хоккею Толмачева и 30 суток прятала труп от полиции
Шокирующее убийство в Москве.

В России скончался от нанесенных ножевых ударов известный хоккеист Виктор Толмачев, в свое время он играл за сборную СССР в качестве вратаря. Основная подозреваемая в убийстве своего отца является дочь бывшего спортсмена, которую уже арестовала полиция.

Об этом извещает “Rus.Media”.

Полиция нашла прогнившее тело хоккеиста в его личной квартире в Москве. О смерти чемпиона СССР полицейские узнали совершенно случайно. Дело в том, что бывшая жена Толмачева пошла в милицию и заявила, что ее муж уже больше 7 дней не отвечает на ее звонки.

После ее заявления один из полицейских направился в квартиру, где прописан экс-хоккеист.

Дверь в апартаменты открыла дочь спортсмена, которая заявила, что ее папа на данный момент уехал в Украину, куда он иногда ездит, чтобы подлечиться.

Но сотрудник полиции “унюхал” странный запах, который шел из соседней комнаты, и он заявил, что должен проверить жилье.

Войдя в квартиру, страж порядка увидел тело которое начало гниения, и было накрыто брезентом.

Отметим, Виктор Толмачев был назван чемпионом Советского Союза в 1963-1966 годах.

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