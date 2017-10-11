Дочь Джонни Деппа снялась топлес с сигаретой (фото)
2017-10-10 21:19
Дочь Джонни Деппа снялась топлес с сигаретой (фото)
Лили-Роуз Депп опубликовала в сети смелое фото, которое немного шокировало ее поклонников.
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Лили-Роуз Депп совсем недавно исполнилось 18 лет, а она вот уже несколько месяцев только и делает, что обнажается в различных фотосессиях, передает Rus.Media.
Было время, когда Ванесса Паради и Джонни Депп пытались как-то усмирить дочь и повлиять на ее выбор профессии, но им это не удалось. Родители молчат, а дочь продолжает удивлять и шокировать все более смелыми образами.
В личном микроблоге 18-летней Лили появилось несколько снимков, сделанных для нового выпуска журнала CR Fashion Book. На фото дочь Деппа и Паради позирует топлес, в леопародових лосинах и с сигаретой во рту. Откровенные позы, яркий макияж – все это на новых кадрах с участием Лили-Роуз Депп.
“Такой вы ее еще не видели”, – говорится на странице издания.