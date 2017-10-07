Дочь богатого бизнесмена отказалась выходить за бедняка..
2017-10-06 20:59
Дочь богатого бизнесмена отказалась выходить за бедняка..
И вот что он сделал!
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Что женщины ищут в мужчинах? Сначала им хочется видеть рядом с собой красивого, веселого, заводного. Чтобы не скучно было и интересно отдыхать вместе. Потом запросы меняются: тянет к умной, чуткой, состоялся, ответственным. А иногда и к потенциальным родителям семейства.
Представительницы прекрасного пола часто мечтают найти такого мужчину, который смог бы удовлетворить все их потребности: эмоциональные, чувственные, финансовые. Особенно последние. Именно поэтому, характер и глубину личности мужчины часто ошибочно ассоциируют с его статусом.
Сейчас в Интернете ходит история, которая доказывает, что никто не знает, где найдет, где потеряет. Дочь богатого папы отвергла ухаживания мужчины, который не зарабатывал достаточно денег, для обеспечения привычного для него уровня жизни.
Долго длились встречи этих молодых людей. Он был по уши влюблен, но не решался сделать предложение, а когда собрался с духом, услышал роковые для себя слова: «Послушай, ты в месяц зарабатываешь столько, сколько я трачу за день. Не тешь себя несбыточными надеждами. Я не буду и не смогу жить в бедности. Найди лучше девушку по своему уровню, а про меня забудь».
Насмешливый тон избранницы вызвал у парня жгучее чувство унижения.
Никто не планировал что-то доказывать, но через десять лет состоялась их случайная встреча в торговом центре. Первой заговорила она: «Привет! Как дела у тебя? Я просто счастлива, что осталась верна себе. Сейчас у меня умный и богатый мужчина, который способен заработать до $16 000 в месяц. Живу в свое удовольствие. Ты, видимо, не можешь себе этого представить?»
Мужчина смутился, даже заскучал, но не дал волю словам.
Тут к женщине подошел ее муж, но в первую очередь обратился не к ней, а к ее собеседнику: «Здравствуйте, сэр! Вижу, вы уже познакомились с моей женой!»
«Здравствуйте, мистер…» — запнулся тот.
«Мистер Картер, сэр! Ничего страшного, что забыли, — стушевался мужчина.
Потом мужчина обратился к жене: «Милая, хочу еще раз познакомить тебя с моим боссом».
Новость стала неожиданным поворотом событий. Женщина была поражена. Она не могла произнести и слова.
А ее бывший улыбнулся и сказал: «я Должен идти, есть важные дела. Замечательно, что встретил вас сегодня! Хорошего дня!»
Когда первоначальный шок прошел, жена-красавица поинтересовалась у мужа: «Это действительно был твой грозный босс?»
«Да, милая. Он заработал более 100 млн долларов, и богатство его ничуть не изменило. Он был и остался довольно скромным человеком без особых запросов. Тем не менее, говорят, его жизнь и грустная. В прошлом он очень любил одну женщину, но она его бросила, потому что он тогда был сравнительно бедным.
Босс отдался работе с головой, много и тяжело работал и в итоге добился успеха. Все потому, что он очень целеустремленный. Теперь он мультимиллионер. Но от своего тогдашнего горя он оправиться так и не смог. И до сих пор не женат».
Подождав немного, он добавил: «Что бы сейчас женщина почувствовала, если бы узнала, что отказалась от такого человека?»
Но ответ, конечно же, не получил.
Мораль проста: в жизни может случиться что угодно, и к тому же она короткая. Кошелек — не отражение человека и не показатель. Поэтому не следует быть слишком высокомерными или горделивими.
Похоже на очередную сказку. А с другой стороны, на историю из песни «Где ты, где я». Они писали ее, вдохновляясь типичными примерами из жизни.