Дочь Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой, очнулась! Через 4 года семья получила надежду..
2017-10-16 20:42
Дочь Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой, очнулась! Через 4 года семья получила надежду..
Порой случаются ситуации, которые в одну секунду меняют жизнь целой семьи. ..
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Пара Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского всегда была в центре внимания, передает Rus.Media. Однако последние несколько лет причиной тому стали отнюдь не радостные события.
12 октября 2013 года звездные родители с дочерью Марией попали в ДТП во Франции. Режиссер не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу. Произошло сильное лобовое столкновение, в результате которого очень сильно пострадала именно Маша, потому что она не была пристегнута ремнем безопасности.
Девочку сразу же доставили в клинику Марселя. Поскольку травмы были серьезные, то ее ввели в состояние медикаментозной комы.
И вот уже 4 года дочь Юлии Высоцкой находится под искусственным аппаратом жизнедеятельности. Родители не комментируют состояние дочери, поскольку хотят оградить семью от общественности в такой непростой период.
Но недавно просочилась в Сеть информация о том, что девочка идет на поправку. Поговаривают, что она даже выходила из коматозного состояния.
Родные Кончаловской-младшей часами сидят возле нее, разговаривают с ней. Ведь она способна реагировать на такие эмоциональные посылы, и это благотворно сказывается на ее состоянии.
Врачи говорят, что наблюдается положительная динамика в состоянии здоровья Марии. И есть все шансы, что ее молодой организм справится со всеми трудностями и будет полноценно работать сам. Конечно, период реабилитации будет длительным, но это все можно преодолеть.
Несмотря на то, что семья не комментирует то, что случилось, Юлия Высоцкая поблагодарила всех за поддержку.
Нелегкая ситуация в семье режиссера и актрисы. Пожелаем родителям сил и терпения в этой борьбе, а Машеньке скорейшего выздоровления.
Поделись статьей друзьями, пусть больше людей мысленно поддержат эту семью!