Добро должно быть с кулаками: на Черниговщине стартовали военно-полевые сборы
На базе Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой проходят военно-полевые сборы для учащихся 11-х классов учебных заведений областного подчинения. Более 200 участников со всей области, но ни один из них не остался равнодушным: каждый нашел что-то для себя. А о стрельбе из автомата и говорить – все дружно шутили, что ради этого можно и еще раз остаться на второй год обучения. Но главной целью мероприятия является содействие национально-патриотическому воспитанию молодежи, повышение уровня навыков выпускников в военном деле. «По результатам этих соревнований уже можете быть уверенными в том, что приобрели какие-то практические навыки владения оружием. Знаете и можете сделать необходимые первые меры по оказанию необходимой медицинской помощи. Разобраться с теми задачами, которые ставятся перед будущими воинами. Вы – наше будущее. Вы – будущее вооруженных сил », – обратился к школьникам военный комиссар Черниговского областного военного комиссариата Александр Криворучко. Сразу же после торжеств участники собрания приступили к практическим занятиям: молодежь отрабатывала навыки военной тактики, метание гранаты, разбора автомата, медицины и даже прохождение полосы препятствий. Со всеми задачами справились. Кстати, даже девушки умело выполняли задания, с которыми не каждый юноша справится. В память было высажено «Аллею мира». Теперь у казармы лицея зеленеют-вырастают могучие дубы – символ непокорности Украинской и мощи нашей армии. Лицеисты шутили, что еще их праправнуки будут любоваться великанами-долгожителями. 19 апреля участники собрания отправились на военный полигон в пгт Гончаровское для выполнения стрельб из АК-74. Все получили по 10 патронов и с огромным удовольствием отстреляли их по своим мишеням. В некоторых результаты были впечатляющие: военнослужащие на полигоне не верили своим глазам, что некоторые юноши метко за рядовых их батальона. Во время учебных занятий призывной молодежи военные саперы и спецназовцы рассказали о средствах поражения противника, основные защитные элементы военного и многое другое. Все упорно примеряли химически защитные костюмы, бронежилеты, каски, фотографировались за рулем бронированного джипа «КрАЗ». Своими впечатлениями с нами поделился выпускник Черниговского лицея с ПВФП Виктор Назаренко. «Для меня это просто замечательная возможность отработать на практике все то, что мы учили на уроках« Защиты Отечества », новые знакомства, особенно девушки с которыми нам веселее пройдут эти три дня собрания. Стрельбы из автомата были самым интересным занятием: запах пороха, шквал, гильзы улетали в нескольких метрах – эмоциям нет предела, ведь в компьютерных играх все гораздо проще, а тут в жизни все не так. Я уверен, что при дальнейшем поступлении в военный вуз эти навыки мне пригодятся! Единственное, что хотелось бы чаще проводить такие практические занятия », – отметил юноша. Впереди военно-тактическая игра у аэродрома в Певцах. Укрепление позиций, оборона и наступление – все это отработают в четверг. 20 апреля.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым