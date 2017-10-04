Добкин объявил о выходе из Оппозиционного блока
2017-10-03 14:43
Добкин объявил о выходе из Оппозиционного блока
Нардеп от Оппозиционного блока Михаил Добкин выразил недовольство принятием Верховной Радой закона об изменении процессуального законодательства в рамках судебной реформы.
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Народный депутат от фракции Оппозиционного блока Михаил Добкин заявил о выходе из состава партии после голосования за судебную реформу, передает Rus.Media. Об этом он написал в своем Facebook.
“Все вместе взятые так называемые диктаторские законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятой сегодня с позором судебную “реформу”. И еще. С этого дня я беспартийный”, – заявил Добкин.
За законопроект “О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты” проголосовало 20 нардепов от Оппозиционного блока с 43.