Добавьте к кофе… масла — тогда начнете худеть
Ученые сообщили, что кофе с маслом может помочь сбросить вес, ведь жир ускоряет обмен веществ.
Эксперты из Университета биологических исследований в Аризоне (США) заявили, что проблему лишнего веса может решить кофе с маслом. Согласно результатам проведенных исследований, этот напиток при добавлении туда растительного или животного жира способен ускорять обмен веществ, а это и дает постепенное похудение. Для такого эффекта достаточно добавить в кофе 10 грамм жира на кружку. Кроме того, чтобы был максимальный эффект, сахар употреблять нельзя.
По данным экспертов, максимальный эффект наступит, если пить такой кофе только один раз в день, причем именно утром. Вечером же, наоборот, желательно данный напиток не употреблять вследствие вероятности наступления совершенно обратного эффекта.
Однако стоит учесть, что, как и к любому веществу, организм способен привыкнуть к кофе. Поэтому постепенно эффекты не срабатывают. Поэтому если хотите похудеть, специалисты рекомендуют, например, несколько недель употреблять этот напиток, а неделю потом обойтись без него. За это время организм полностью выводит из себя кофеин, происходит очищение рецепторных клеток, и можно все делать заново, пишет grifonsoft.ru.
Однако некоторые эксперты предупреждают, что и рецепт “кофе с маслом” не является панацеей для эффективного похудения. В частности, ученые из Корнельского университета заявили, что, по итогам проведенного эксперимента с двумя группами добровольцев, оказалось, что через кофе пища кажется нам менее вкусной, и хочется ее подсластить, или даже съесть какое-то пирожное, что не способствует похудению.