До Совета стягугнули полицию и Нацгвардию

despravda | 06.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-05 18:15

До Совета стягугнули полицию и Нацгвардию
Силовики окружили парламент плотным кольцом.

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К охране здания Верховной Рады привлекли дополнительные силы Нацгвардии и полиции, передает Rus.Media.

Как сообщает издание, под стенами парламента можно наблюдать около 200 правоохранителей. Силовики окружили Раду плотным тройным кольцом. Сюда прибыли пожарные и медики. Активистов, которые должны были появиться на 16:00, – пока несколько десятков.

Как известно, сегодня вечером народные депутаты должны были рассматривать законопроекты о реинтеграцию Донбасса и о продлении действия закона о специальном порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Консультации были проведены, и спикер Андрей Парубий закрыл Раду.

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