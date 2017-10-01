До сих пор принимаете антибиотики? А уже есть замена
Создана замена антибиотикам! Почти век антибиотики помогали бороться человечеству со смертельными инфекциями. Однако, их время вышло. Борясь за свое
жизнь, бактерии смогли эволюционировать.
Стартап Eligo Bioscience предлагает альтернативу старым методам лечения. Новая разработка называется “елігобіотиками” и содержит в себе нанороботов, способных сканировать и разрушать ДНК вредоносных бактерий. О такое пишет expres.ua. Одна из причин снижения эффективности антибиотиков заключается в безответственном отношении к ним со стороны людей.
Врачи слишком часто и без повода выписывали их людям, фермеры запросто добавляли в корм скоту. Все это стимулировало эволюцию микромира. Прошлой зимой был зафіксован случай, когда ни один из 26 антибиотиков, принятых летней пациенткой, не смог остановить распространение инфекции. Еще одной проблемой антибиотиков является
неизбирательность их действия. Вместе с вредными бактериями они уничтожают и все остальные, что находятся в нашем организме. В противовес этому приходится использовать пробиотики, однако они не в состоянии полностью выровнять ситуацию.
В “елігобіотиках” содержатся нанороботы, которые будут сканировать ДНК и выявлять его конкретные последовательности в вредных бактерий. После чего они активируют микроскопические “генетические ножницы” и сделают надрез на этом участке ДНК. Бактерия не сможет его починить и погибнет “Пока это звучит довольно футуристично, но однажды мы сможем создать таблетку, которая будет чистить ваш микробиом каждый
день. Это высшая степень персонализированной медицины”, — уверен основатель компании Ксавьер Дюпорт.