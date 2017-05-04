До конца мая круглосуточно перекроют движение от Небабы к Казацкой
В Чернигове с 10 по 31 мая на участке проспекта Мира от ул. Мартина Небабы до ул. Казацкой круглосуточно будет перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Согласно схеме, согласованной в управлении патрульной полиции Чернигова, на указанной территории будут установлены дорожные знаки организации дорожного движения. Коммунальном дорожно-строительной предприятию поручено на время проведения работ обеспечить освещение участка улицы в ночное время. Кроме того, Управление патрульной полиции обеспечивать надзор за организацией движения транспорта и пешеходов в районе проведения работ. В маршрутную сеть общественного транспорта на время перекрытия участка улицы будут внесены изменения, о которых на официальном сайте Черниговского городского совета будет сообщено дополнительно.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым