До конца недели в общественном транспорте будут установлены все GPS-трекеры
На прошлой неделе начальник управления транспорта и связи Черниговского городского совета Юрий Горбань провел ежемесячное совещание с перевозчиками. В ходе заседания участники пришли к согласию, что летом форме водителей общественного транспорта будет темно-синяя футболка, а зимой – темная куртка.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.
На совещании также обсуждены возможности системы GPS-мониторинга для контроля за выполнением перевозчиками условий договоров, требования к пассажирского транспорта общего пользования, эстетическое состояние транспортных средств и водителей, а также выполнение инвестиционных обязательств перевозчиками.
В частности, перевозчикам в очередной раз было отмечено, что система GPS-мониторинга позволит отслеживать нарушения в любое время суток, а также историю движения за прошлый период.
По словам начальника Управления транспорта и связи городского совета, система GPS-мониторинга на всех городских маршрутах заработает уже до конца этой недели. В общественном транспорте на прошлой неделе установили 53 трекеры, а до конца этой недели будут установлены последние 68 трекеров. Общее их количество составляет 428 GPS включительно с резервными.
Кроме того, присутствующие на совещании заслушали доклад начальника Управления патрульной полиции в городе Чернигове Департамента патрульной полиции Александра Леонова о случаи ДТП с участием общественного транспорта и меры по их устранению. По его словам, за последний месяц по городу произошло 5 таких ДТП.
Александр Леонов также отметил, что водители должны постоянно проверять состояние колес, не отвлекаться во время движения транспорта и всегда помнить об ответственности.
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