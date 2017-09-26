До жути странных снимков из прошлого, которым нет никакого объяснения (фото)
2017-09-26 19:19
До жути странных снимков из прошлого, которым нет никакого объяснения (фото)
Подборка, выносит мозг.
Иногда перебирая старые фото можно наткнуться на очень странные вещи, передает Rus.Media. Остается только догадываться, что стало причиной таких снимков или почему вообще кому-то пришло в голову заняться подобным.
Конечно, иногда это можно объяснить хорошим ракурсом или удачно пойманным моментом, но некоторые снимки действительно заставляют схватиться за голову. Отражения на них абсолютно не поддается логике.
В таких случаях, мы ограничены только нашей фантазией, а значит хорошее настроение гарантировано. Хотя, это, конечно, зависит от направления твоего воображения. Но в любом случае предлагаем твоему вниманию подборку именно таких фото.
Ох уж эти женские разборки…
Мастер маскировки
Кто забыл голову?
Модника видно сразу
Человек – невидимка?
Когда сказали не больше одного в день
Просто семейное фото
Кролики? Дьяволята?
Немецкие ВВС
Крокодила жаль
Когда попросили быть серьезной
Бердмен. Начало.
Равновесие
Это не то, о чем вы подумали.
Собака — друг человека
А мужчина друг оленю
Женский экипаж
Когда мужчина — водолаз
Все дело в кота
Этот парень точно что-то знает
Чтобы не мешал
Ролевики наверняка…
Найди кавалериста
Контрразведка
Забота
Что? Кто? Зачем?
Бой века
Сегодня можно найти не меньше подобных кадров, но именно старинные фото имеют какую-то собственную атмосферу. Атмосферу этой загадки. Не только вино становииться со временем лучше.