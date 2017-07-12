До Богдана Хмельницкого залили лестницу (Фотофакт)
12.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Памятник Богдану Хмельницкому в центре Чернигова продолжают принарядить.
У его подножия залили лестницу.
Фотографию на своей странице в Facebook разместил черниговец Игорь Кондратьев.
«До окрашенного «под бронзочку» Богдана залили ступеньки (прям как у меня в подъезде — один в один)», — написал Игорь Кондратьев.
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