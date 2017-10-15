Дневной заработок “на клюкве” составляет 1500 – 1700 гривен
2017-10-15 13:39
Дневной заработок “на клюкве” составляет 1500 – 1700 гривен
Растет она в основном в трех областях — Житомирской, Ровенской и Волынской.
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Продолжается сезон уборки осенней ягоды — клюквы, передает Rus.Media. Растет она в основном в трех областях — Житомирской, Ровенской и Волынской. Местный люд ежегодно заготавливает ее для себя и на продажу.
“Крупнейшая в Украине участок насаждений клюквы размещена в Ровенской области и занимает лишь 20 гектаров, — рассказывает газете Экспресс Александр Ярещенко, заместитель директора Института садоводства Национальной академии аграрных наук. — Промышленного выращивания и сбора этой полезной ягоды у нас почти нет — она еще не приобрела коммерческой привлекательности. Поэтому 95% всех насаждений клюквы в Украине — дикорастущие. А собирают ее преимущественно крестьяне — для себя и на заготовку. Потому что промышленное сбор — достаточно дорогостоящее дело, которое требует специальных условий и техники”.
Между тем клюква, по словам эксперта, — уникальная ягода. Ведь ее почти не поражают вредители и болезни. А на одной плантации она может плодоносить 50 — 60 лет!
Целыми селами в згадих регионах в эти дни идут в лес с ведерками и корзинками — “на клюкву”. Для многих крестьян это ежегодный стабильный заработок. “У нас вокруг села всегда растет много этой ягоды, — рассказывает Яков Осипчук из Каменки (житомирская область). — В прошлом году, правда, она не уродила из-за сильной засухи. Но в этом году выросла обильно. Поэтому почти все односельчане сейчас — на болотах”.
А вот на Ровенщине в некоторых приграничных деревнях местные жители отправляются за клюквой до соседей-белорусов. В отличие от нашего государства, там ее выращивание поставлено на широкие рельсы. В Беларуси только промышленные плантации клюквы достигают 120 гектаров!
“Сябрам этого хватает, еще и с нами делятся, — улыбается Сергей Сергейчук, секретарь сельсовета в Старом Селе. — Живем мы рядом с границей, поэтому немало односельчан летом и осенью ходят в Беларусь по ягоды. Покупаем для этого летнюю “ягодную” пропуск. Еще в прошлом году она стоила 100 долларов, а теперь подорожала-уже 130”. В пересчете это примерно 3500 гривен. Как бы недешево. Но эти деньги быстро окупаются — буквально за несколько дней!
“Сейчас как раз сезон, так что клюквы в сябров много, — продолжает Сергей Петрович. — Наши люди отправляются за границу утром, а вечером возвращаются обратно. За день кое-кто собирает по 45 — 50 килограммов клюквы.
Сдают его люди заготовителям: по 35 гривен за килограмм”. Вот и получается, что дневной заработок “на клюкве” составляет 1500 — 1700 гривен. Поэтому только за два дня можно окупить приобретенный у белорусов летний билет на сбор ягод. А сезон длится несколько месяцев! Поэтому заработать на ней можно немало. К слову, в городах сегодня клюкву продают по 80 грн за килограмм. Следовательно, на каждом килограмме перекупщики имеют 100-процентную прибыль. Поэтому эта дикая ягода и белорусские болота — стабильные кормильцы для тысяч крестьянских семей в северных районах страны. Еще и посредникам хорошие деньги перепадают.