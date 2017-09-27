Дмитрий Тарасов устраивает своей девушке такие же свидание, как и бывшей жене
2017-09-27 10:30
Дмитрий Тарасов устраивает своей девушке такие же свидание, как и бывшей жене
Минувший понедельник Дмитрий и Анастасия провели в парилке в компании друзей.
Пока 31-летняя Ольга Бузова покоряет российский шоу-бизнес, ее бывший муж Дмитрий Тарасов продолжает строить любовь с моделью Анастасией Костенко, передает Rus.Media. Недавно влюбленные переехали в новый роскошный особняк, который Тарасов отстраивал еще с Бузовою.
Минувший понедельник Дмитрий и Анастасия провели в парилке в компании друзей. Спортсмен опубликовал в Instagram фото из бани за накрытым столом.
Подписчики негативно отреагировали на пост футболиста. Многие уверены, что Тарасов дразнит бывшую жену, ведь когда они с Бузовою были женаты, то часто отдыхали в бане.
Есть у Дмитрия и защитники. Фанаты футбольного клуба «Локомотив» уверены, что после развода с Бузовою он стал лучше играть и забивать больше голов. Кстати, на одном из последних матчей, забив мяч в ворота соперника, Тарасов сложил пальцы сердечком в знак любви к Анастасии. Костенко же в поддержку спортсмена носит футболку с его фамилией и номером.