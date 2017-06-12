Для сиверян объявили штормовое предупреждение
В Чернигове и области 13 июня ожидаются грозы, усиление ветра до 15-20 м / с. Об этом сообщили в пресс-службе «Черниговоблэнерго». Напоминание: – при порывов ветра не следует находиться под линиями электропередач; – если вы увидели оборванный провод, не следует подходить к нему на расстояние ближе 8 метров, и не допускать к нему других лиц до приезда работников Общества; – не следует касаться оборванного электрического провода и пытаться его убрать; – не пытайтесь самостоятельно устранить повреждения в электросетях, при этом не стоит забывать, что электрические провода часто проходят рядом с проводами телекоммуникационных сетей; в случае выявления повреждения в электрических сетях немедленно сообщите в колл-центр Общества по телефону 0-800-210-310 или дежурному диспетчеру электросетей соответствующего района.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым