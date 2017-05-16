Для блокировки российских сайтов нет денег
Осуществление блокировки украинскими провайдерами российских сайтов, попавших под санкции, на сегодняшний день невозможно технически. Об этом в комментарии информагентству сообщил председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко. «На сегодня это невозможно выполнить», – сказал он. Федиенко добавил, что для реализации блокировки провайдерам может потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети. Председатель ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Татьяна Попова сообщила агентству, что теоретически технически ограничения доступа к некоторому количеству ресурсов возможно, но на практике его будет легко обойти. «Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес и др.) Неэффективен, а продвинутые пользователи легко его обойдут», – отметила она. В то время директор по корпоративным коммуникациям «Укртелеком» Михаил Шуранов заявил, что «Укртелеком» уже начал блокировать российские ресурсы. «Работы уже начаты. Они будут проводиться поэтапно и, по предварительной оценке специалистов, будут продолжаться от нескольких дней до недели », – добавил Шуранов. Мгновенно на санкции отреагировали в России. Там назвали это решение »проявлением цензуры по политическим мотивам». «Киевский режим использует различные методы воздействия на своих граждан от запрета музыки и литературы к военной агрессии против своего народа. Европа и США молчат », – заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В то же время в Кремле заявили, что внимательно отслеживают ситуацию с санкциями Киева по СМИ, пока не готовы говорить о санкциях в ответ, но не забывают о принципе взаимности. В Кремле также заявили, что считают введены Киевом санкции против российских юридических и физических лиц «недружественным и недальновидным шагом». Напомним, Президент Украины ввел в действие решение СНБО о блокировании соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» и других российских ресурсов на территории Украины.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым