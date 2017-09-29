Для жевания жвачки ввели ограничения, после которых она становится токсичной
Ученые подсчитали, что жвачка лучше всего очищает рот от бактерий только первые 30 секунд.
Нидерландские ученые экспериментальным путем выяснили, что одна пластинка жвачки за десять минут “ловит” около 100 миллионов бактерий. Это, по словам, специалистов, десять процентов среднего количества микроорганизмов, содержащихся в слюне. Такие подсчеты удалось провести благодаря сканированию электронного микроскопа.
Кроме того, ученые утверждают, что максимально эффективная жвачка только в течение первых 30 секунд ее использования. А если ее жевать долго, микроорганизмы начинают возвращаться на зубы и ротовую полость. К тому же привычка все время жевать резинку вредно, потому что способствует снижению интеллекта человека.
Правда, жвачка без сахара способствует наилучшему выведению микробов, иначе сахар будет играть роль питательной среды для них. Еще жвачка способствует восстановлению кислотно-щелочного баланса в ротовой полости и тренировке не только жевательных мышц, но и самих зубов.