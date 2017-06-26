Для Саши с Носівщини ищут учительницу
26.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Маленькому Саше ищут учительницу, которая будет заниматься его умственным развитием.
Мальчик стал известным после выхода программы «Говорит Украина», когда вся страна увидела, в каких нечеловеческих условиях его удерживает родная мать.
6-летний Саша не имеет элементарных знаний для ребенка его возраста. А потому неравнодушные люди решили заполнить эти пробелы. Кандидат на должность воспитателя для Саши должен иметь педагогическое образование и обучать ребенка читать, писать и считать.
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