Для омоложения – один стакан этого сока
05.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Известно, что для пополнения запасов витамина А лучше всего подходит морковь. Но мало кто знает, что всего лишь один стакан этого напитка оказывает общеукрепляющее, антисептическое, противовоспалительное, обезболивающее и ранозаживляющее действия. А кроме того, свежевыжатый морвяний сок имеет противораковый эффект, еще и способствует улучшению зрения, цвета лица, состояния волос и кожи.
А самым интересным является тот факт, что ценны не только корнеплоды моркови, но и ее ботву. Специалисты советуют не выбрасывать зеленые листья, а обдать кипятком и пропустить вместе с луком через мясорубку. Такой витаминный микс – отличная приправа к рису, спагетти, мясных блюд, пишет prolviv.com.