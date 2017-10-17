Для любителей водных видов спорта – електромоторна доска для серфинга, которая летает над водой(видео)
17.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-07-27 07:42
Для любителей водных видов спорта – електромоторна доска для серфинга, которая летает над водой(видео)
По словам изобретателей, кататься на електродошці настолько просто, что ее могут освоить даже новички.
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Устройство изобрели в Пуэрто-Рико. Пишет Rus.Media.
Доска с мотором может достигать максимальной скорости 40 км/час. Она работает с помощью батареи, которая держит почти час. Електродошка использует технологию подводных крыльев, которые выталкивают ее на поверхность. По словам изобретателей, кататься на електродошці настолько просто, что ее могут освоить даже новички. Стоимость устройства – $12 тысяч.