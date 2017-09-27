Для черниговских детей организовали поездку в уникального зоопарка
27.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
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Депутат Черниговского горсовета от «Нашего края» Владимир Коваленко организовал поездку детей и родителей к Менского зоопарка.
По его словам, поездка до уникального зоопарка, единственный в Украине, расположенный в райцентре, стала подарком черниговским семьям ко Дню города. Его посетили около 60 взрослых и детей (в том числе дети из многодетных семей и с особыми потребностями). Самому маленькому экскурсанту исполнилось только три года.
Депутат горсовета от «Нашего края» пообещал, что и впредь будет заботиться об организации содержательного досуга черниговцев. Летом Владимир Коваленко организовывал поездку черниговцев в Виннице.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»