“Длинные” выходные украинцы будут отдыхать на один день дольше
2017-10-13 21:43
“Длинные” выходные украинцы будут отдыхать на один день дольше
По случаю празднования Дня защитника Украины граждане нашей страны будут отдыхать три дня подряд.
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У украинцев впереди длинные выходные, которые приходятся на 14, 15 и 16 октября, передает Rus.Media.
14 октября (суббота, поэтому переносится на понедельник ) предусмотрено выходной в честь Дня защитника Украины.
Учитывая это, украинцы смогут отдыхать три дня подряд. Кроме того, компаниям рекомендовано организовать сокращенный рабочий день перед праздничным – на один час.
Как сообщалось, президент Украины 13 октября 2014 года подписал указ, согласно которому ежегодно 14 октября отмечается День защитника Украины.
Впервые День защитника Украины в 2015 году отпраздновали под лозунгом “Сила непокоренных”. Президент Петр Порошенко заявил, что именно силу непокоренных продемонстрировали украинские воины, которые отстаивают независимость и суверенитет Украины в войне с российским агрессором. По его мнению, День защитника Украины должен стать всенародным праздником, таким как День Независимости, Пасха или Рождество.
14 октября, Покрова Пресвятой Богородицы, еще с казацких времен был праздничным днем защитников Отечества. Поэтому в прошлом году, сознательно вычеркивая из украинского календаря чужой, искусственно к нам привнесенный праздник русской армии-оккупанта, я естественно остановил свой выбор на 14 октября”, — сказал Порошенко во время первого празднования Дня защитника Украины.
Датой праздника не случайно выбрали 14 октября, ведь в этот день отмечают и День украинского казачества, символом которого была Богородица.
День украинского казачества
Для украинских казаков день Покрова Божией Матери также был наиболее почитаемым праздником, ведь их церковь была писвячена именно Деве Марии. В этот день, 14 октября, у казаков происходили выборы нового атамана.
После разрушения Запорожской Сечи в 1775 году казаки, ушедшие за Дунай на эмиграцию, взяли с собой образ Покрова Пресвятой Богородицы. Казаки настолько верили в силу Покровы Пресвятой Богородицы и настолько искренне и торжественно отмечали праздник Покрова, что на протяжении веков в Украине оно приобрело еще и казацкого содержания и получило второе название — Казацкая Покрова.
День украинского казачества начали отмечать в Украине с 1999 года, когда Леонид Кучма ввел этот праздник своим Указом от 7 августа 1999 года.
Покрова Пресвятой Богородицы
Это праздник отмечается христианами восточного обряда (православными и греко-католиками) 14 октября. По легенде, в этот день войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду центр православия — Константинополь, пытаясь захватить город. Жители столицы Византии в горячей молитве обратились к Богородице с просьбой о спасении. И Богородица, по рассказам, появилась перед людьми и укрыла их своим покровом. После этого враги уже не могли увидеть этих людей. Как указывают некоторые источники, пораженный Аскольд и его дружинники приняли святое крещение и стали христианами.
В Украине Покрова Пресвятой Богородицы всегда была большим праздником. Существует народная примета: “Покрова накрывает траву листьями, землю снегом, воду — льдом, а девушек — брачным венцом”. В украинских селах до сих пор придерживаются древней народной традиции играть свадьбу после Покрова. От Покрова и до начала Филипповки — пора массовых браков в Украине.