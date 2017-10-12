Длина вашего большого пальца расскажет о вашей любовной жизни
2017-10-12 07:35
Длина вашего большого пальца расскажет о вашей любовной жизни
Посмотрите на рисунок и выберите, какой из пальцев больше похож на ваш.
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Говорят, что линии на наших ладонях и пальцах могут многое рассказать о нашем будущем и нашей личности, передает Rus.Media. Мы не знаем, насколько это верно, потому что это не доказано научно. Это может быть совпадением, или, возможно, наше будущее действительно написано на наших руках.
Прежде чем начать, посмотрите на свой большой палец. Посмотрите на рисунок и выберите, какой из пальцев больше похож на ваш.
1. Обе половины равны
Если обе половины вашего большого пальца уровне, означает, что вы спокойный и уравновешенный человек. Вы безусловно предпочитаете заранее планировать вещи, чтобы быстро и легко выполнить свои задачи.
У вас такой же подход, когда дело касается отношений. Поскольку вы вряд ли показываете свои эмоции или не делитесь тем, как вы себя чувствуете, что ваш партнер с трудом понимает вас, и это разочаровывает его! Вы воспринимаете вещи медленно, эмоционально и физически. Вы не любите много драмы и предпочитаете стабильность, что смущает вашего партнера.
2. Верхняя половина больше нижней половины
Вы очень правильный, безнадежный романтик и иногда можете быть очень страстным. Вы легко открываетесь другим и очень честными с людьми, с которыми вы общаетесь. Вы определенно тот человек, с которым много кто хочет быть рядом!
Когда вы находитесь в отношениях, вы очень верны своему партнеру, и любите их всем своим сердцем. К сожалению, очень страстный характер может быть очень подавляющим для вашего партнера, если вы не дадите им пространство, в котором они нуждаются.
3. Верхняя половина меньше нижней половины
Вы честная и надежная личность. Вы, как правило, контролируете свои эмоции. Вы принимаете решение своей головой, а не сердцем.
Вы влюбляетесь в партнера очень, ОЧЕНЬ медленно. Это может расстроить вашего партнера, который думает, что, возможно, пришло время переехать после пяти лет знакомства.