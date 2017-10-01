Для Украины вступили в силу новые торговые преференции ЕС
2017-10-01 10:14
Для Украины вступили в силу новые торговые преференции ЕС
С сегодняшнего дня, 1 октября 2017 года вступают в силу новые торговые преференции Европейского Союза для Украины
С сегодняшнего дня, 1 октября 2017 года вступают в силу новые торговые преференции Европейского Союза для Украины, передает Rus.Media. Теперь экспорт из Украины в Евросоюз большинства видов сельскохозяйственной продукции будет проходить без применения таможенных пошлин, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.
Отмечено, что введение новых торговых преференций в ближайшем будущем позволит упростить доступ на европейский рынок также для некоторых промышленных продуктов.
“Это важный знак того, что ЕС и в дальнейшем оказывает ощутимую поддержку гражданам Украины, самой Украине и ее реформ в экономической и политической сферах. Благодаря Регламента ЕС относительно автономных торговых преференций Украина в рамках Соглашения об ассоциации сможет осуществлять беспошлинный экспорт в ЕС большего числа сельскохозяйственной продукции. Также, согласно Соглашению об ассоциации, этот Регламент ускорит процесс отмены импортных тарифов ЕС для нескольких промышленных товаров”, – говорится в сообщении.
Пока снятие торговых ограничений касается только нескольких видов сельскохозяйственной продукции. Экспорт украинской пшеницы, ячменя и кукурузы в Евросоюз без уплаты таможенных пошлин станет возможным с 1 января 2018 года.
“Среди сельскохозяйственной продукции Украина получит возможность увеличить число беспошлинного экспорта в ЕС пшеницы, кукурузы, ячменя, овсяных и ячменных круп и гранул. Это предложение также будет способствовать беспошлинного экспорта в ЕС большего количества томатов, натурального меда и виноградного сока. От этих торговых преференций выигрывают и экспортеры промышленной продукции. В частности, это украинские производители обуви, удобрений, изделий из алюминия и бытовой электроники”, – заявили в представительстве Евросоюза.