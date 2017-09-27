Для украинского автопрома наступят светлые времена
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2017-06-15 22:08
Для украинского автопрома наступят светлые времена
Кабмин может снять все ограничения на импорт товаров для производства машин.
Кабинет министров подготовил программу спасения отечественного автопрома. Так на сайте Министерства экономического развития появился проект постановления, который предусматривает снятие всех ограничений на импорт товаров для использования в промышленном производстве моторных транспортных средств, передает Rus.Media.
Другими словами, предприятия смогут импортировать части авто без пошлины, даже если в Украине они просто будут прикручивать двери и вставлять стекла. Такие авто тоже назовут “отечественными”.
Разработчики вспомнили, что еще в 2005 году было принято постановление, которым устанавливались нулевые пошлины на комплектующие для авто отечественной сборки. В 2013 году в нее внесли изменения, ограничивающие льготы. В частности, разрешалось ввозить без пошлины только комплектующие, в соответствии с утвержденной программой модернизации того или иного предприятия.
Причем в первые три года объемы кузовов не должны были превышать число заявленных к производству авто более чем в три раза. На следующие 8 лет объемы импорта не должны были превышать сборку в два раза.
Такие нововведения на фоне девальвации гривни спровоцировали обвал внутреннего производства автомобилей. По данным Госстата, в 2016 году было собрано всего 4,3 тыс авто, а это меньше 10% от объемов 2013 года.
“На момент утверждения программы действовали следующие условия: ввозная пошлина на авто – 10% плюс спецпошлина на новые легковые машины в размере 6,46-12,95% плюс акциз на новые иномарки (0,03-0,16 евро/куб см в зависимости от объема двигателя). Акциз на кузова для промышленной сборки составлял 109 евро/шт. Но в 2014 году условия изменились, в частности, специальная пошлина на авто уменьшилось на треть, зато акциз на кузова вырос вдвое (до 218 евро/шт). В 2015 году спецпошлина еще снизили, а на комплектующие для производства авто ввели дополнительную пошлину в размере 5%”, – говорится в пояснительной записке к проекту.