Для украинских женщин-военных разработали специальное нижнее белье (фото)
2017-09-29 09:58
Для украинских женщин-военных разработали специальное нижнее белье (фото)
Для женщин-военнослужащих Вооруженных сил Украины разработали концепт специального нижнего белья.
Для женщин-военнослужащих Вооруженных сил Украины разработали концепт специального нижнего белья. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.
«На сегодняшний день в рядах ВСУ проходят военную службу почти 24 тысячи военнослужащих-женщин, из которых 2916 офицеров (из них 42 полковника). Разработка соответствующего вещевого обеспечения для такого количества женщин находится не на последнем месте среди задач нашего Главного управления», – говорится в сообщении.
Именно поэтому управление разработки вещевого имущества и украинские предприятия легкой промышленности разработали и изготовили для военнослужащих-женщин концепт нижнего белья.
«В изготовленных изделиях мы не смотрели на ткань и цвет, это все же опытный образец. На нем отрабатывается эргономика, посадка изделия на фигуре, удобство проведения операций в различных положениях во время выполнения задач в полевых условиях и при повседневной деятельности в пунктах постоянной дислокации », – подчеркнули в управлении.