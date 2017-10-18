Для водителей «Газели» в бортовой компьютер встроили игру «Тетрис»
18.10.2017 | Авто | Комментариев нет|
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2017-10-18 21:38
Для водителей «Газели» в бортовой компьютер встроили игру «Тетрис»
Оцени остроумную «пасхалочку» от российских разработчиков.
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В ролике показано, как с помощью определенной последовательности действий запустить заперты в недрах бортового компьютера игру, передает Rus.Media.
Как выяснилось после появления ролика в Интернете, разработчики прописали «Тетрис» в коде бортового компьютера, чтобы тестировать «железо», то есть сам дисплей. Убирать игру из программного обеспечения не стали — проще было оставить. Так и появилась эта «пасхалка».