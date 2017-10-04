Для вас, родители! Остановить детскую истерику можно одним вопросом
2017-10-04 08:54
Для вас, родители! Остановить детскую истерику можно одним вопросом
Существует действенный способ предотвратить детской истерике за секунду. Не важно, что именно произошло.
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Может сломалась любимая игрушка или мама запретила съесть десятую конфету подряд. Что бы там не было, не тратьте время на длинные отцовские тирады, которые ребенок все равно не услышит. Вместо этого спокойно и доброжелательно задайте правильный вопрос: “Это большая, маленькая или середя проблема?”
Допустим, ребенок расстроилась из-за того, что ее друг не захотел делиться с ней игрушкой. Не стоит ждать, пока детские крики выйдут из-под контроля. Сразу спросите малыша: «Эта большая, средняя или маленькая проблема?».
А после его ответа предложите вместе подумать, как исправить эту неприятность, какого бы масштаба она не была. Может, стоит взять другую игрушку? Или предложить поиграть вместе? Вариантов так много!
Детские психологи объясняют, что есть три основные причины, почему такое, казалось бы, простой вопрос действует на детей успокаивающе:
Ребенок видит, что мы принимаем и уважаем ее чувства.
Вопрос позволяет ребенку остановиться, задуматься и правильно оценить любую ситуацию.
Задавая этот вопрос, родители как бы предлагают детям самим разобраться, как решить проблему, которая так их расстраивает.
Таким образом, задав этот вопрос и спокойно поговорив с малышом несколько минут, вы сэкономите гораздо больше времени и к тому же завоюете его доверие.