Для столовой Администрации президента закупят музыкальные шкатулки с водкой

despravda | 29.09.2017 | Экономика | Комментариев нет

2015-10-13 09:39

Для столовой Администрации президента закупят музыкальные шкатулки с водкой
Компания-подрядчик Администрации президента “Гарант-сервис” закупит водки у “Житомирского ликеро-водочного завода” на общую сумму 546 627 гривен. При этом некоторые подарочные наборы обойдутся почти в три тысячи гривен.

Так, среди продукции, которую доставят в столовую Администрации, числится подарочный набор в музыкальной шкатулке особой водки “Президентский стандарт” объемом 0,75 л – ее купят за 2889 гривен. В других магазинах ее стоимость стартует с отметки в 3900 гривен.

Объявления переговорные процедуры закупки у одного участника размещено на сайте Государственных закупок под номером №211018, “ВДЗ” №354.

Предложение ликероводочного завода по одному лоту (13 наименований житомирской водки в бутылках различной емкости) составляет 273 500 гривен, по второму (13 наименований и еще 6 наименований сувенирной и подарочной продукции) – 273127 гривен.

Местом поставки указана столовая Администрации президента по вул. Банковой, 11. Срок поставки – в течение 2015 года, по отдельным заказам – в течение одного рабочего дня с даты получения заказа.

Также указано, что заказчиком было дважды отменена процедура закупки из-за отсутствия достаточного количества участников. Датой принятия комитетом по конкурсным торгам заказчика решения о применении переговорной процедуры закупки указано 30 сентября 2015 года.

В частности, водку особую “Житомирской на бруньках золотую. Обновленную” и водку особую “Старый Житомир. Обновленную” собираются приобрести по цене 43,30 гривен за 0,5 литра. Для сравнения – в обычных супермаркетах “Старый Житомир” продают по оптовой цене 54,9 грн.

Водку “Президентский стандарт” 0,75 л в тубусе закупят за 83,67 грн. В интернет-магазинах такой напиток стоит 104 грн.

Отмечается, что житомирское предприятие производит 18 видов алкогольных напитков и подчиняется Государственному управлению делами.

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