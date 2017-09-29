Для столовой Администрации президента закупят музыкальные шкатулки с водкой
2015-10-13 09:39
Для столовой Администрации президента закупят музыкальные шкатулки с водкой
Компания-подрядчик Администрации президента “Гарант-сервис” закупит водки у “Житомирского ликеро-водочного завода” на общую сумму 546 627 гривен. При этом некоторые подарочные наборы обойдутся почти в три тысячи гривен.
Так, среди продукции, которую доставят в столовую Администрации, числится подарочный набор в музыкальной шкатулке особой водки “Президентский стандарт” объемом 0,75 л – ее купят за 2889 гривен. В других магазинах ее стоимость стартует с отметки в 3900 гривен.
Объявления переговорные процедуры закупки у одного участника размещено на сайте Государственных закупок под номером №211018, “ВДЗ” №354.
Предложение ликероводочного завода по одному лоту (13 наименований житомирской водки в бутылках различной емкости) составляет 273 500 гривен, по второму (13 наименований и еще 6 наименований сувенирной и подарочной продукции) – 273127 гривен.
Местом поставки указана столовая Администрации президента по вул. Банковой, 11. Срок поставки – в течение 2015 года, по отдельным заказам – в течение одного рабочего дня с даты получения заказа.
Также указано, что заказчиком было дважды отменена процедура закупки из-за отсутствия достаточного количества участников. Датой принятия комитетом по конкурсным торгам заказчика решения о применении переговорной процедуры закупки указано 30 сентября 2015 года.
В частности, водку особую “Житомирской на бруньках золотую. Обновленную” и водку особую “Старый Житомир. Обновленную” собираются приобрести по цене 43,30 гривен за 0,5 литра. Для сравнения – в обычных супермаркетах “Старый Житомир” продают по оптовой цене 54,9 грн.
Водку “Президентский стандарт” 0,75 л в тубусе закупят за 83,67 грн. В интернет-магазинах такой напиток стоит 104 грн.
Отмечается, что житомирское предприятие производит 18 видов алкогольных напитков и подчиняется Государственному управлению делами.