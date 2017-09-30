Для освобождения Сущенко Порошенко попросил помощи у президента Франции
2017-09-29 17:58
Для освобождения Сущенко Порошенко попросил помощи у президента Франции
До конца года вопрос может быть решен положительно .
Глава украинского государства Петр Порошенко, Эммануэль Макрон и жена французского лидера Бриджит вместе пытаются убедить президента России Владимира Путина отпустить украинского журналиста Романа Сущенко, передает Rus.Media. Об этом Порошенко заявил сегодня в Коломые Ивано-Франковской области.
По его слова, он готов сделать все, что в его силах, чтобы Сущенко вернулся домой.
Также Порошенко отметил, что он поднял этот вопрос при общении с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Жена Макрона Бриджит обратилась с этим к Путину.
«Я уверен, что наши скоординированные усилия вернут его домой», – сказал Порошенко.