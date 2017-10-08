Для хорошего завершения недели немного юмора!
2017-10-07 21:03
Для хорошего завершения недели немного юмора!
Ты сначала попробуй моего самогона, а потом говори…
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— Почему мастера Васю называют «мастер-фломастер»?
— Пока его спиртом не заправят, по-человечески не работает!
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— Петрович, да хватит уже гнать!
— Так ты сначала попробуй моего самогона, а потом говори…
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— А у вас дизайнеры отзывчивые?
— Адаптивные.
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Человек тормозит такси, запрыгивает в него и с перекошенным лицом кричит:
— Шеф, гони вон за той белой «девяткой»! Гони, 5000 плачу, если догоним! Давай, давай, вон она, за угол идет!
— А кто там?
— Никого, на ручник забыл поставить! Гони!
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Разговор двух молодых парней, у которых жены беременны:
— Я больше хочу мальчика, а ты кого?
— Я тоже мальчика.
— А почему?
— Вертолет хочу радиоуправляемый.
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