Для хорошего завершения недели немного юмора!

despravda | 08.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-07 21:03

Для хорошего завершения недели немного юмора!
Ты сначала попробуй моего самогона, а потом говори…

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— Почему мастера Васю называют «мастер-фломастер»?

— Пока его спиртом не заправят, по-человечески не работает!

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— Петрович, да хватит уже гнать!

— Так ты сначала попробуй моего самогона, а потом говори…

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— А у вас дизайнеры отзывчивые?

— Адаптивные.

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Человек тормозит такси, запрыгивает в него и с перекошенным лицом кричит:

— Шеф, гони вон за той белой «девяткой»! Гони, 5000 плачу, если догоним! Давай, давай, вон она, за угол идет!

— А кто там?

— Никого, на ручник забыл поставить! Гони!

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Разговор двух молодых парней, у которых жены беременны:

— Я больше хочу мальчика, а ты кого?

— Я тоже мальчика.

— А почему?

— Вертолет хочу радиоуправляемый.

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