Для Арнольда Шварценеггера построили электрический Hummer H1
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2017-09-21 15:43
Для Арнольда Шварценеггера построили электрический Hummer H1
Запас хода автомобиля составляет 300 километров.
Австрийская фирма Kreisel построила для Арнольда Шварценеггера первый в мире электрический Hummer H1, передает Rus.Media. Премьера машины состоялась во время церемонии открытия нового центра исследований и разработок компании, в которой актер принимал участие вместе с канцлером Австрии Кристианом Керном.
Внедорожник построили всего за два месяца. Его оснастили электромоторами на передней и задней оси, суммарная мощность которых достигает 490 лошадиных сил. Двигатели питаются от комплекта батарей емкостью 100 киловатт-часов.
Запас хода этого автомобиля составляет 300 километров. Масса экологического “Хаммера” – 3300 килограммов.
В январе текущего года фирма Kreisel подготовила для Шварценеггера электрический вариант Mercedes-Benz G-Class. Внедорожник получил ту же 490-сильную силовую установку и два блока батарей общей емкостью 80 киловатт-часов. “Сотню” такая машина набирает за 5,6 секунды. Без подзарядки “Гелика” проедет 300 километров.
Машина была построена в единственном экземпляре. Планов по его запуску в серию у разработчиков нет.