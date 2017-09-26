Джон Маккейн озвучил свое последнее желание
2017-09-26 13:42
Джон Маккейн озвучил свое последнее желание
Сенатор США Джон Маккейн, какой борется с агрессивной формой опухоли головного мозга, рассказал в интервью о свою последнюю мечту.
Сенатор борется с раком головного мозга и врачи дают очень плохой прогноз”, передает Rus.Media.
Сенатор США Джон Маккейн, какой борется с агрессивной формой опухоли головного мозга, рассказал в интервью о свою последнюю мечту. Об этом сообщает USADaily.
“У меня была замечательная жизнь и богатый опыт. Я хочу, чтобы, когда я уйду, на церемонии в Военно-морской академии у нас нашлась пара людей, которые встанут и скажут: “Этот парень, он служил своей стране”, – сказал Маккейн.
Также он сказал, что после услышанного прогноза он более энергичный и более занят, потому что знает, “что должен делать все, что в моих силах, чтобы служить этой стране, пока могу”.
По данным Американской ассоциации опухоли головного мозга, более 12 тысяч человек в год диагностируют гліобластому, особенно агрессивный тип опухоли. Американское онкологическое общество говорит о выживании четырех процентов пациентов старше 55 лет.
Вчера, 25 сентября, сенатор США также рассказал, что врачи дали ему “очень плохой прогноз” в борьбе с раком мозга.
Маккейн говорит, что он “испытывает страх от того, что может произойти”, но уточняет, что благодарен за прожитую “замечательная жизнь”.
В июле сенатор перенес операцию на головном мозге, которая позже была признана формой глиобластомы. Маккейн рассказал СМИ, что много думает о Кеннеди, который продолжал работать, несмотря на диагноз, и “никогда не сдавался, потому что любил свое дело”.