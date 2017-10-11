Джоли и Пэлтроу заявили, что стали жертвами домогательств Вайнштайна
2017-10-11 12:19
Джоли и Пэлтроу заявили, что стали жертвами домогательств Вайнштайна
Актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу заявили, что в начале карьеры стали жертвами сексуальных домогательств продюсера Харви Вайнштайна.
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Вайнштайн отрицал обвинения в изнасиловании, передает Rus.Media.
Голливудские звезды выступили против продюсера Вайнштайна
Харви Вайнштайн – сооснователь компании Miramax Films, один из самых влиятельных продюсеров Голливуда – оказался в центре громкого скандала после того, как подчиненные женщины начали обвинять его в продолжительных сексуальных домогательствах. На фоне этого мужчину уже уволили из его собственной компании.
Во вторник продюсер опроверг обвинения в изнасиловании, о котором написал журнал The New Yorker.
Экс-президент Барак Обама и его жена Мишель присоединились к публичному осуждению действий известного продюсера.
В заявлении, опубликованном семьей Обама, говорится, что они возмущены сообщениями о Харви Вайнштайна. Они поздравили смелость тех женщин, которые рассказали об этом.
Во вторник жена Вайнштайна, дизайнер Джорджина Чепмен, рассказала журналу People, что оставляет его.
“Мое сердце разбито, когда я думаю о всех тех женщин, которые страдали от невероятной боли за поступки, которые нельзя простить”, – заявила 41-летняя дизайнер. У нее и 65-летнего Вайнштайна есть двое совместных детей.
Во вторник актрисы Пэлтроу и Джоли направили свои заявления в газеты New York Times, которая на прошлой неделе опубликовала обвинения против режиссера.
“У меня был плохой опыт с Харви Вайнштайном в юности, и, как следствие, я решила никогда не работать с ним, и предупреждала других. Такое отношение к женщинам в любой отрасли любой страны является неприемлемым”, – заявила Анджелина Джоли.
В заявлении Пэлтроу утверждается, что, после того, как Вайнштайн дал ей главную роль в фильме “Эмма”, он пригласил ее к своего гостиничного номера, где касался ее и предложил массаж в его спальне.
“Я была ребенком, мне дали роль, и я онемела”, – рассказала актриса изданию.
Она рассказала об этом инциденте своему тогдашнему парню Брэду Питту и он поссорился с Вайнштайном. “Я думала, что он меня уволит”, – сказала она.
Хиллари Клинтон заявила, что она шокирована заявлениями женщин о поведении Вайнштайна. Экс-держесекретар США и кандидат в президенты отметила, что такие вещи нельзя разделять.
Вайнштайн был одним из основных доноров Демократической партии и президентской кампании Клинтон в 2016 году.