Дэвид Бекхэм готовит себе замену на футбольном поле
30.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-30 15:06
Дэвид Бекхэм готовит себе замену на футбольном поле
Кто готов к своему первому уроку футболу.
На днях британский футболист опубликовал в своем фотоблогі ролик, на котором учит свою шестилетнюю дочку Харпер играть в футбол, передает Rus.Media.
«Кто готов до своего первого урока футбола», — подписал видео Дэвид.
Как отметили подписчики Бекхэма в Instagram, у девочки есть все шансы войти в женскую футбольную сборную Англии или Америки: «Видно, что Харпер — дочь Дэвида Бекхэма! Будущий капитан сборной Англии. Она очень красивая!», «Растет еще одна футбольная звезда в семье. Харпер лучше, чем вся наша команда во время тренировки. Она так сосредоточена! Просто замечательная девочка!».