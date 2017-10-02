Дженнифер Лоуренс снялась в элегантной фотосессии в стиле Дикого Запада для Dior
2017-10-01 21:02
Дженнифер Лоуренс снялась в элегантной фотосессии в стиле Дикого Запада для Dior
Актриса Дженнифер Лоуренс и муза Dior и стала лицом новой круизной коллекции, которую посвятили Дикому Западу и феминисткам.
Актриса Дженнифер Лоуренс и муза Dior и стала лицом новой круизной коллекции, которую посвятили Дикому Западу и феминисткам, передает Rus.Media. Круизную коллекцию Dior 2018 представили на шоу на юго-западе Калифорнии, в городе Калабасас.
Локация была выдержана в лучших традициях “американо”: для гостей разбили палатки под открытым небом, устелив пол соломой и циновками, для атмосферы развели небольшой костер в жестяных бочках.
Лицом рекламной кампании коллекции стала актриса Дженнифер Лоуренс – одна из муз бренда. На снимках Лоуренс позирует в бандане и ковбойской шляпе, длинных платьях из тонких тканей с фольклорными вышивками и с кожаными сумками с металлическими деталями.