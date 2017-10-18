Дженнифер Лоуренс рассказала о сексуальные унижения от женщины-продюсера
2017-10-17 23:30
Дженнифер Лоуренс рассказала о сексуальные унижения от женщины-продюсера
Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала об «унизительном опыт», с которым столкнулась в начале своей карьеры
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Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала об «унизительном опыт», с которым столкнулась в начале своей карьеры, передает Rus.Media.
Ее слова во вторник, 17 октября, сообщает People.
«Когда я была значительно моложе и только начинала карьеру, продюсеры одного фильма сказали мне сбросить семь килограммов за две недели», — отметила 27-летняя артистка.
По ее словам, незадолго до этого другая девушка, которая отказалась худеть, была уволена.
«Тогда же одна из женщин-продюсеров заставила меня раздеться догола и встать в ряд с пятью другими девушками, которые были намного худее меня. Мы стояли рядом обнаженные, и только клейкая лента прикрывала наши гениталии», — уточнила Лоуренс.
Актриса добавила, что после этого продюсер посоветовала актрисе использовать свои обнаженные фотографии в качестве стимула, чтобы похудеть.
Лоуренс пожаловалась другому продюсеру, который сказал, что не понимает, почему все считают актрису толстой, назвав ее «трахабельной».
Много знаменитостей заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
В октябре New York Times написала, что он в течение трех десятилетий заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах.
Среди актрис, которые назвали себя жертвами Вайнштейна, – Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.