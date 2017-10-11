Дженнифер Лопес похвасталась шикарными формами
2017-10-11 15:06
Дженнифер Лопес похвасталась шикарными формами
Дженнифер Лопес в белых джинсах показала такие формы, которым позавидует сама Ким Кардашьян.
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Она умеет подчеркнуть свои сильные стороны и потому стала звездой мировых таблоидов в последние дни, передает Rus.Media.
Если недавно в мире обсуждали тот факт, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отвели вместе в школу детей, а теперь новый выход в свет пары обсуждают с шикарным внешним видом певицы.
48-летняя звезда сцены Дженнифер Лопес выбрала джинсы-скинни, которые еще больше подчеркивает аппетитные формы поп-дивы. На днях папарацци сфотографировали Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса в Белерли Хиллз – пара собиралась пообедать вместе с детьми певицы в одном из местных ресторанов.
Для появления на публике Джей Ло выбрала полосатую рубашку и белоснежные джинсы-скинни, а завершили образ поп-дивы классические остроносые лодочки на каблуках. И теперь Дженнифер Лопес завидуют даже поклонники Ким Кардашьян, ведь в узких штанах из денима бедра Джей Ло выглядят особенно округлыми, но и без дефектов, которыми сейчас страдает звезда реалити-шоу.