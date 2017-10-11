“Джексон переехал в Черновцы”: в сети поиздевались над Алиной Гросу
2017-10-11 13:15
“Джексон переехал в Черновцы”: в сети поиздевались над Алиной Гросу
Пользователи сети высмеяли внешний вид украинской певицы Алины Гросу, которая сбежала в Россию, но недавно похвасталась “звездными” крестинами родного брата в Черновцах.
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Так, в социальной сети Twitter Гросу назвали “Майклом Джексоном в белом парике”, передает Rus.Media.
“Это же Майкл Джексон в белом парике по центру? Майкл Джексон не умер, а переехал в Черновцы”, – иронично пошутила пользователь с ником Контрабандистка.
Пользователи сети поддержали девушку. “Значит, мне не одной так кажется”, – отметила пользователь венгерская флейта.
Также Гросу назвали реинкарнацией Джексона.
Кроме того, пользователи Twitter’a раскритиковали певицу за яркий макияж.
“Это же Майкл Джексон в белом парике по центру?”