“Джексон переехал в Черновцы”: в сети поиздевались над Алиной Гросу

despravda | 11.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-11 13:15

“Джексон переехал в Черновцы”: в сети поиздевались над Алиной Гросу
Пользователи сети высмеяли внешний вид украинской певицы Алины Гросу, которая сбежала в Россию, но недавно похвасталась “звездными” крестинами родного брата в Черновцах.

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Так, в социальной сети Twitter Гросу назвали “Майклом Джексоном в белом парике”, передает Rus.Media.

“Это же Майкл Джексон в белом парике по центру? Майкл Джексон не умер, а переехал в Черновцы”, – иронично пошутила пользователь с ником Контрабандистка.

Пользователи сети поддержали девушку. “Значит, мне не одной так кажется”, – отметила пользователь венгерская флейта.

Также Гросу назвали реинкарнацией Джексона.

Кроме того, пользователи Twitter’a раскритиковали певицу за яркий макияж.

“Это же Майкл Джексон в белом парике по центру?”

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