Джейн Фонда появилась на обложке журнала без ретуши
14.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-13 16:48
Джейн Фонда появилась на обложке журнала без ретуши
Town&Country представил новый ноябрьский номер.
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Журнал Town&Country представил новый ноябрьский номер, главной героиней которого стала 79-летняя Джейн Фонда, передает Rus.Media. Создатели номера отметили, что снимки, включая фотографию, которая украсила обложку номера, не подвергались ретуши. Фонда появилась на фото в стильных casual-образах и примерила наряд из круизной коллекции Dior, а также одежду брендов Ralph Lauren, Louis Vuitton, Thom Browne и Max Mara.