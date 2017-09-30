Джамала удивила новой прической
30.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-29 20:46
Джамала удивила новой прической
Украинская певица Джамала решила немного изменить стиль.
Красотка побывала на официальном открытии кофейни TAKAVA Coffee-Buffet, которую создал ее муж, в очаровательном образе. Джамала на каблуках и с кудрями привлекла еще больше внимания к заведению. К слову, вечеринки в кафе продолжаются уже второй день, приглашая гостей и диджей-сеты и вкусности. А как вам такое Джа?, передает Rus.Media.