Джамала распродает одежду с Евровидения
2017-10-08 21:24
Джамала распродает одежду с Евровидения
Роскошь и цены впечатляют.
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Украинская певица Джамала выставила на продажу свои платья, в которых выступала на международном песенном конкурсе “Евровидение” для того, чтобы помочь приюту для животных, передает Rus.Media.
Об этом свидетельствует пост на ее странице в социальной сети Facebook.
“Приют для бездомных животных “Сириус” очень нужна материальная помощь. Я хочу помочь оплатить долг убежища и пережить зиму более чем 2600 животных, поэтому решила выставить на продажу свой наряд. Для меня это знаковые платья! Думаю, вы и сами помните, в них я выступала на “Евровидении”, надевала на Церемонию открытия”, – написала Джамала.
Артистка отметила, что одежда находится в идеальном состоянии, поскольку она одевала их всего один раз. По ее словам, все деньги от продажи пойдут на покрытие долга убежища.
Цены на наряды Джамалы колеблются от 1 до 3 тыс. долларов.